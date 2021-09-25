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أهمها تشيلسي ضد مان سيتي .. مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أهمها تشيلسي ضد مان سيتي .. مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة أهمها تشيلسي ضد مان سيتي .. مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، حيث تقام 7 مباريات، وتعد قمة تشيلسي ضد مانشستر سيتي واحدة من من أبرز مباريات اليوم ومباريات الدوري الاإنجليزي بشكل عام، حيث يلتقي بطل دوري أبطال أوروبا مع بطل الدوري الإنجليزي العام الماضي حيث يحتل فريق مان سيتي المركز الخامس حاليا وبرصيد 10 نقاط، ويسعى بطل الدوري الموسم السابق إلى العودة إلى القمة وتجاوز الاربع فرق المتصدرة حاليا، أما فريق تشيلسي فيتصدر الدوري حتى الان برصيد 13 نقطة, حيث حقق الفوز في جميع مباريات ماعدا مباراة واحدة تعادل فيها ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الان في الدوري الانجليزي.

ومن أبز مباريات اليوم أيضا مباراة ليفربول ضد برينتفورد حيث يحتل الريدز المركز الثاني في الدوري الانجليزي حاليا برصيد 13 نقاط ومتساوياً مع صاحب المركز الأول فريق تشيلسي أما فريق برينتفورد فيملك 8 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمة وحيدة ويحتل المركز 9 في الدوري الانجليزي حاليا.

بالاضافة إلى مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، حيث يملك الشاطين الحمر نفس رصيد النقاط لفريقي تشيلسي وليفربول في منافسة شرسة بينهما يحتل بها المركز الثالث حاليا بينما يأتي فريق أستون فيلا في المركز العاشر برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمتين.

وفيما يلي جميع مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة :

- مانشستر يونايتد ضد استون فيلا

المباراة تقام الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد وتنقلها قناة beIN Sports 2 HD Premium

- ليستر سيتي ضد بيرنلي

المباراة تقام الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب كينج باور وتنقلها قناة beIN Sports 3 HD Premium

- واتفورد ضد نيوكاسل يونايتد

المباراة تقام الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب فيكاراج رود وتنقلها قناة beIN Sports 1 Xtra

- ليدز يونايتد ضد وست هام يونايتد

المباراة تقام الساعة 4 عصراُ بتوقيت القاهرة على ملعب إيلاند رود وتنقلها قناة beIN Sports 1 HD Premium

- إيفرتون ضد نورويتش سيتي

المباراة تقام الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب جوديسون بارك وتنقلها قناة beIN Sports 2 HD Premium

- برينتفورد ضد ليفربول

المباراة تقام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برينتفورد كوميونيتي وتنقلها قناة beIN Sports 1 HD Premium

- تشيلسي ضد مانشستر سيتي

المباراة تقام الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج وتنقلها قناة beIN Sports 1 HD Premium

المصرى اليوم

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