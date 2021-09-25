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حازم إمام : نسعى للحفاظ على الدوري وحصد بطولة أفريقيا

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حازم إمام : نسعى للحفاظ على الدوري وحصد بطولة أفريقيا حازم إمام : نسعى للحفاظ على الدوري وحصد بطولة أفريقيا

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أكد حازم إمام ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن المعسكر الاعداد المقام حاليًا في الإسكندرية، سيفيد اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية : «المعسكر سيفيد اللاعبين من الناحية البدنية قبل خوض مباراة توسكر الكيني في بطولة دوري أبطال افريقيا»، مضيفًا :«نسعى لبداية الموسم بشكل قوي، مثلما أنهينا الموسم الماضي بمستوى مميز».

وعن تعاقد الزمالك مع التونسي حمدي النقاز قال إن وجود أكثر من لاعب مميز في نفس المركز سمة الأندية الكبرى»، مضيفا :«تحدثت مع كارتيرون، المدير الفني، أكد لي أنه سيحتاج لخدمات جميع اللاعبين في الموسم المقبل، لأننا سنلعب حوالي 60 مباراة في الموسم.
وأشار: «عدم فوز الزمالك ببطولة الدوري مرتين متتاليتين، خلال السنوات الماضية، كان بسبب بعض المشاكل، فضلا عن رحيل القوام الأساسي للفريق في ذلك والتعاقد مع صفقات جديدة، كل هذا يؤثر بالسلب على أداء اللاعبين، حيث كنا نحتاج بعض الوقت للانسجام».

وأكمل: «الموسم الحالي تم تدعيم الفريق ببعض الصفقات بالإضافة إلى عودة اللاعبين المعارين وهو ما سيفيد الفريق في المنافسة، فضلا تمديد التعاقد مع كارتيرون، وهذا سيعطي لنا استقرار فني كلاعبين»، مؤكدًا: «لا يوجد عذر لدينا للتتويج بالدوري هذا الموسم»
وعن مواجهة توسكر الكيني في افتتاح مشوار دوري الأبطال: «هي البطولة الغائبة عن الجيل الحالي ولم يحالفنا التوفيق في حصد اللقب مرتين من قبل، وهي البطولة الأهم لحصدها بجانب الدوري، وهي البطولة التي تنقص الجيل الحالي والجمهور يطالبنا بها»

المصرى اليوم

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