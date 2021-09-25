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بمباشرة الفعاليات وتزيين المراكز.. "هلال جازان" يشارك الاحتفال باليوم الوطني 91

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استعد بـ20 مركزاً إسعافياً بالمحافظات لتلقي البلاغات وفرق متمركزة بمواقع الاحتفالات

بمباشرة الفعاليات وتزيين المراكز..

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان، في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 91 لوطننا الحبيب المملكة العربية ، وذلك بتجميل المراكز الإسعافية باللون الأخضر، ابتهاجاً باليوم الوطني 91.

وتفصيلاً، وضع فرع الهيئة الخطط لتغطية الفعاليات بالفرق الإسعافية في جميع محافظات المنطقة، بحيث لا يكون هناك تأثير على سير عمل الفرق الاسعافية في الميدان.

واستعد 20 مركزاً إسعافياً موزعة توزيعاً جغرافياً على محافظات المنطقة، لتلقي البلاغات على مدار الساعة على الرقم (997)، بالإضافة إلى فرق متمركزة وجاهزة طبياً ومتأهبة في مواقع الاحتفالات.

وكان للمتطوعين من منسوبي الهيئة دور إيجابي وفعّال لمساندة الفرق، بالإضافة إلى قيامهم بزيارة جنودنا البواسل، ومشاركتهم الاحتفال بهذا اليوم الغالي على قلوبنا وتوزيع الهدايا.

بمباشرة الفعاليات وتزيين المراكز..

بمباشرة الفعاليات وتزيين المراكز..

بمباشرة الفعاليات وتزيين المراكز..

بمباشرة الفعاليات وتزيين المراكز..

الهلال الأحمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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