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أول قرار من أحمد سامي بعد خسارة سموحة من بيراميدز

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أول قرار من أحمد سامي بعد خسارة سموحة من بيراميدز أول قرار من أحمد سامي بعد خسارة سموحة من بيراميدز

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قرر أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، منح لاعبي فريقه راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام، على أن يعود الفريق لمواصلة تدريباته الثلاثاء.

ويؤدى لاعبو الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة بيراميدز تدريباتهم يوم الاثنين المقبل بينما يعود للتدريبات يوم الثلاثاء اللاعبين الذين شاركوا في المباراة.

وكان سموحة تعرض للخسارة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس .

المصرى اليوم

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