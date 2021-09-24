أخبار عاجلة

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي -
شاهد من إيرلندا.. سفارة المملكة تحتفي باليوم الوطني 91 وشعار المملكة على "جسر بيكيت" -
رسميًا.. افتتاح سفارة إسرائيل في البحرين -
حمدوك:زيارة رئيس البنك الدولي دليل عملي على فك عزلةالسودان الدولية -
وزيرة البيئة تعقد أولى اللقاءات الثنائية على هامش اجتماعات ميلانو -
رئيس الوزراء الأردني : أحداث الربيع العربي انعكست على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية -
تخفيض تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية في بنى سويف -
حملة للتصدي لزواج القاصرات في ملوي -
الإفتاء: التحرش الجنسي حرام شرعًا.. وكبيرة من كبائر الذنوب -
إحالة دعوى حجب لعبة «فورتنايت» إلى المفوضين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس

Print
بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره إنبي في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس .

يواجه الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني عند الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة - الثامنة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الدور الـ 16 من كأس مصر.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات اون تايم سبورت على أن ينطلق الاستورديو التحليلي قبل اللقاء بحوالي ساعة

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر اليوم السبت 25-9-2021 اضغط هنــــا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون- ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - اليو ديانج

أمامهم: محمد مجدي افشة - كهربا - ميكيسوني

خط الهجوم: محمد شريف

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

الأهلي - إنبي

السبت 25 سبتمبر 2021،
7.00 مصر، 8.00

اون تايم سبورت

الإسكندرية

مباراة الأهلي وإنبي علي استاد السلام في الدورى الممتاز - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي

تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر

تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر

مباشر منتخب مصر (0)-(0) ليبيريا .. لحظة بلحظة

مباشر منتخب مصر (0)-(0) ليبيريا .. لحظة بلحظة

أحزان البحيرة.. مصرع طفلين شقيقين في حريق وشابين في حادث قطار

أحزان البحيرة.. مصرع طفلين شقيقين في حريق وشابين في حادث قطار