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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره إنبي في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

يواجه الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني عند الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة - الثامنة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الدور الـ 16 من كأس مصر.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات اون تايم سبورت على أن ينطلق الاستورديو التحليلي قبل اللقاء بحوالي ساعة

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر اليوم السبت 25-9-2021 اضغط هنــــا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون- ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - اليو ديانج

أمامهم: محمد مجدي افشة - كهربا - ميكيسوني

خط الهجوم: محمد شريف

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - إنبي السبت 25 سبتمبر 2021،

7.00 مصر، 8.00 السعودية اون تايم سبورت الإسكندرية