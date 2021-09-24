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السهلاوي يدشِّن أول أهدافه مع ناديه الجديد معيذر القطري

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السهلاوي يدشِّن أول أهدافه مع ناديه الجديد معيذر القطري السهلاوي يدشِّن أول أهدافه مع ناديه الجديد معيذر القطري

السهلاوي يدشِّن أول أهدافه مع ناديه الجديد معيذر القطري

سجَّل الدولي السابق محمد السهلاوي أول أهدافه مع فريقه الجديد معيذر القطري خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام البدع ضمن الجولة الثانية من الدوري القطري للدرجة الثانية.

وشارك السهلاوي أساسيًّا في المباراة، وسجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الـ19 بعد تلقيه كرة عرضية داخل منطقة الجزاء؛ ليحولها برأسه في الشباك معلنًا تفوُّق معيذر قبل أن يتلقى هدف التعادل الذي انتهت به المباراة.

وحصل نادي معيذر على نقطته الأولى في دوري الدرجة الثانية القطري بعد خسارته المباراة الأولى أمام فريق لوسيل بهدف دون رد، وذلك خلال رحلته للصعود إلى دوري نجوم قطر خلال الموسم المقبل.

وعبَّر السهلاوي عن سعادته بتسجيل أول أهدافه مع فريقه معيذر مؤكدًا أنه يطمح للمزيد خلال الفترة القادمة؛ لأن الفريق يستعد بشكل جيد خلال التدريبات الأخيرة.

هذا، وانتقل محمد السهلاوي إلى فريق معيذر القطري في الميركاتو الصيفي الأخير، وقدمت إدارة النادي المحترفين الجدد بقيادة المهاجم الدولي السعودي السابق، برفقة كل من نادر مطر ووسام الأدريسي وعثمان دياباتي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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