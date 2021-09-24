أخبار عاجلة

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي -
شاهد من إيرلندا.. سفارة المملكة تحتفي باليوم الوطني 91 وشعار المملكة على "جسر بيكيت" -
رسميًا.. افتتاح سفارة إسرائيل في البحرين -
حمدوك:زيارة رئيس البنك الدولي دليل عملي على فك عزلةالسودان الدولية -
وزيرة البيئة تعقد أولى اللقاءات الثنائية على هامش اجتماعات ميلانو -
رئيس الوزراء الأردني : أحداث الربيع العربي انعكست على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية -
تخفيض تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية في بنى سويف -
حملة للتصدي لزواج القاصرات في ملوي -
الإفتاء: التحرش الجنسي حرام شرعًا.. وكبيرة من كبائر الذنوب -
إحالة دعوى حجب لعبة «فورتنايت» إلى المفوضين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مفتي الجمهورية : عقوبة الإعدام أُحيطت بضمانات كثيرة لم نعهدها في أي قانون آخر

Print
مفتي الجمهورية : عقوبة الإعدام أُحيطت بضمانات كثيرة لم نعهدها في أي قانون آخر مفتي الجمهورية : عقوبة الإعدام أُحيطت بضمانات كثيرة لم نعهدها في أي قانون آخر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن عقوبة الإعدام أُحيطت بضمانات كثيرة تتوافق مع أحكام الشريعة ولم نعهدها في أي قانون آخر.

وتعجَّب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، من خلط الأوراق في مجال عقوبة الإعدام.

وأكد مفتي الجمهورية أنه لا ينبغي أن ينحصر مجال حقوق الإنسان في المجال السياسي فحسب، فلا توجد محاكمات ذات توجه سياسي، بل جميع المحاكمات تتم في إطار سيادة القانون، والقضاء المصري مستقل ونزيه، والمحاكمات تتم بعد تحقيق قضائي متكامل.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن اختزال حقوق الإنسان في الأغراض السياسية يكون مثل استغلال الدين للوصول لمصالح وأغراض سياسية.

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن حق الإنسان يكون في محاكمة عادلة، وليس من حقه أن يُفلت من العقاب، فمن يخل بالقانون يخضع للعقاب ولسيادة القانون.

وردا على ما يدعيه البعض بأن عقوبة الإعدام تسلب حق الإنسان في الحياة قال مفتي الجمهورية: إن التشريع المصري منذ القدم أي منذ وجود النص القانوني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريبًا، ومرورًا بالتجربة المصرية إلى الآن أحاط هذه العقوبة بضمانات كثيرة جدا لم نعهدها في أي قانون آخر قد يكون قد أتى بضمانات كما في القانون المصري، وهذه الضمانات تتوافق تمامًا مع أحكام الشريعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسميًا.. افتتاح سفارة إسرائيل في البحرين

رسميًا.. افتتاح سفارة إسرائيل في البحرين

حمدوك:زيارة رئيس البنك الدولي دليل عملي على فك عزلةالسودان الدولية

حمدوك:زيارة رئيس البنك الدولي دليل عملي على فك عزلةالسودان الدولية

بعد اتهامهم بصرف مكافآت دون وجه حق.. براءة 37 مسئولا سابقا بالجمارك والمالية

بعد اتهامهم بصرف مكافآت دون وجه حق.. براءة 37 مسئولا سابقا بالجمارك والمالية

وزيرة البيئة تعقد أولى اللقاءات الثنائية على هامش اجتماعات ميلانو

وزيرة البيئة تعقد أولى اللقاءات الثنائية على هامش اجتماعات ميلانو