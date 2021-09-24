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بث مباشر .. موعد مشاهدة ليفربول محمد صلاح ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

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بث مباشر .. موعد مشاهدة ليفربول محمد صلاح ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي بث مباشر .. موعد مشاهدة ليفربول محمد صلاح ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

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يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره برينتفورد في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت 25-9-2021 ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره برينتفورد عند الساعة السداسة والنصف بتوقيت القاهرة - السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع السادس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم السبت 25-9-2021 اضغط هنــــا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - كيتا - فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - جوتا

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

ليفربول - برينتفورد

السبت 25 سبتمبر 2021،
6.30 ، 7.30

beIN Sports 1 HD Premium

برينتفورد

مباراة ليفربول و كريستال بالاس في الدورى الإنجليزى - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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