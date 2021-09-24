بث مباشر .. موعد مشاهدة ليفربول محمد صلاح ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

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يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره برينتفورد في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت 25-9-2021 ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.
يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره برينتفورد عند الساعة السداسة والنصف بتوقيت القاهرة - السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع السادس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.
من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium
ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم السبت 25-9-2021 اضغط هنــــا
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون
خط الوسط: هندرسون - كيتا - فابينيو
خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - جوتا
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المباراة
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الموعد
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القنوات الناقلة
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الملعب
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ليفربول - برينتفورد
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beIN Sports 1 HD Premium
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برينتفورد