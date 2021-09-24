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المقاولون العرب يتعاقد مع جناح سموحة

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المقاولون العرب يتعاقد مع جناح سموحة المقاولون العرب يتعاقد مع جناح سموحة

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نجح مسؤولو نادي المقاولون العرب في التعاقد مع محمد طلعت، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خلال فتره الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد المقاولون مع محمد طلعت، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، وذلك بناءً على طلب عماد النحاس، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في الخط الهجومي.

ولعب محمد طلعت، في صفوف المقاولون منذ موسمين، وظهر بمستوى مميز مع الفريق، لينتقل بعد ذلك إلى صفوف سموحة، ولكنه لم يحصل على فرصته مع الفريق السكندري، لتتم إعارته إلى نادي الإنتاج الحربي في يناير الماضي، قبل أن يعود مرة أخرى لذئاب الجبل.

يذكر أن المقاولون دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من عماد فتحي، صانع ألعاب المقاصة، الموريتاني مامادوا انياس، مهاجم الإنتاج الحربي، عمر بسام، مهاجم إنبي، حسام حسن، مدافع بتروجت.

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