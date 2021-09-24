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قتلى بتفجير قنبلة بقصر عدل طرطوس غرب سوريا (شاهد)

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قتلى بتفجير قنبلة بقصر عدل طرطوس غرب سوريا (شاهد) قتلى بتفجير قنبلة بقصر عدل طرطوس غرب سوريا (شاهد)

جى بي سي نيوز :- قتل وجرح عدة أشخاص، الخميس، بتفجير قنبلة وقع أمام مبنى القصر العدلي في محافظة طرطوس الساحلية جنوبي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن التفجير نتج عنه وفاتان وتسع إصابات.

وتابعت أن "الحادث حصل إثر خلاف عائلي بين محام وصهره حيث كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية وبعد أن فتح صمام الأمان توجهت دوريات من عناصر الشرطة لإلقاء القبض عليه ومنعه من التفجير كما تدخل شقيق المحامي للإمساك بصهره ونزع القنبلة من يده إلا أن ذلك أدى إلى الانفجار ووفاة المحامي وشخص آخر وإصابة عدد من عناصر الشرطة".

وأضافت "سانا" أن الجهات الرسمية فتحت تحقيقات إضافية في الحادثة.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل يظهر لحظة انفجار القنبلة، إضافة إلى صور تظهر بعض الضحايا.

 

 

 

 

جي بي سي نيوز

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