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المدير السابق لمكافحة المخدرات يكشف أسباب انتشار «الشابو» في سوهاج وقنا

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المدير السابق لمكافحة المخدرات يكشف أسباب انتشار «الشابو» في سوهاج وقنا المدير السابق لمكافحة المخدرات يكشف أسباب انتشار «الشابو» في سوهاج وقنا

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قال اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية، المدير السابق لمكافحة المخدرات، إن الشابو مخدر قديم للغاية وكان قد تناسى لكنه عاد مرة أخرى، موضحا أن جميع الدول التي حدث بها انفلات أمني تعرضت لإنتاج غزير للمخدرات.

وأضاف مجدي السمري خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن محافظتي سوهاج وقنا من أكثر المحافظات في تعاطي الشابو، بسبب سفر سكانهما إلى الكويت ودول الخليج الملاصقة لإيران والعراق وينتشر بها الشابو.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، المدير السابق لمكافحة المخدرات، «في الخليج يُعرض الشابو على أهالينا العاملين هناك على أنه نوعا من الأملاح وليس مخدرات، فبدأ الأهالي في جلبه إلى »، موضحا أن الشبو يعطي بعض الطاقة المؤقتة لكنه يدمر جسم الإنسان.

المصرى اليوم

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