تنفيذ 400 حالة إزالة في كفر الشيخ

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 21 قرار استرداد أراضي أملاك الدولة وإجمالي ما تم تنفيذه 400 قرار منذ بدء الموجه 18 حتى الآن، من بينهم 247 قرار مبانى على مساحة 20276 متراً، و157 قرار زراعي على مساحة 337 فدانا، و10 قراريط ، و17 سهما.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.