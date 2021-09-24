العثور على جثة شاب في كفر الشيخ

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عثر أهالي أحد الأحياء التابعة لمدينة كفر الشيخ، على جثة لشاب في الثلاثين من عمره في حالة تحلل جزئي، داخل شقته السكنية.



كان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ قد تلقيا إخطارا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، بورود بلاغ من أهالي أحد الأحياء بمدينة كفر الشيخ بالعثور على جثة شاب ثلاثيني في حالة تحلل جزئي.



على الفور انتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع البلاغ، وتبين انبعاث روائح من داخل شقة سكنية يقيم فيها شاب في نهاية العقد الثالث من عمره واكتشاف الأهالي الوفاة عقب عدم استجابة الشاب لمحاولتهم بمعرفة سبب تغيبه وانبعاث روائح كريهة من داخل الوحدة السكنية بالدخول لها، وتبين وجود الشاب متوفي وفي حالة تحلل جزئي.



بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الشاب من قبل مفتش الصحة تبين أن الوفاة طبيعية، نتيجة تعرض الشاب لأزمة قلبية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.