فتح مركز شباب الزينية للتطعيم بلقاح كورونا فى حملة «معا نطمئن» بالأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، على التنسيق مع وكيل أول وزارة الصحة بالأقصر ووكيل أول وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، على استقبال المواطنين للتطعيم بلقاح كورونا في حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» للحماية من الفيروس والوقاية من الموجة الرابعة .

أوضح الهوارى، تنفيذ أعمال قافلة طبية بمركز ومدينة الزينية داخل مركز شباب الزينية بحرى لمنح المواطنين جرعة تطعيم من لقاح فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع عدد من المتطوعين من الأهالي لتسهيل أعمال القافلة، حيث تم تسجيل أكثر من 150 مواطن من الراغبين في التطعيم .