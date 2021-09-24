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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره القطري سُبل دعم العلاقات الثنائية

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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره القطري سُبل دعم العلاقات الثنائية وزير الخارجية يستعرض مع نظيره القطري سُبل دعم العلاقات الثنائية
على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 في نيويورك

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره القطري سُبل دعم العلاقات الثنائية

التقى اليوم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء المدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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