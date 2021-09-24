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تراجع سعر الذهب عالميا، مساء اليوم الجمعة، 24 سبتمبر 2021، بعد ارتفاعه في منتصف التعاملات، نتيجة لارتفاع الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، وانخفضت أسعار الذهب في مصر، في استجابة للتراجع العالمى ،حيث سجل متوسط سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بمصر 771 جنيها للجرام.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 880 إلى 882 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 770 إلى 772 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 660 إلى 662 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6160 إلى 6176 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، تراجعا ملحوظا بعدما تسبب ارتفاع مؤشر الدولار في الضغط على الذهب والذى تربطهما علاقة عكسية، واتجهت أسعار الذهب لانهاء الاسبوع على انخفاض بعد تجاهل باول جيروم رئيس الاحتياطى الفيدرالى التطرق للسياسة النقدية أو التوقعات الاقتصادية، وشهد الذهب، حالة من التذبذب على مدار اليوم حيث ارتفع بقوة في منتصف التعاملات أثناء التقرب لكلمة رئيس الفيدرالى، ولكن في المساء قوبل اغلاق البورصة تراجع سعر الذهب، بشكل ملحوظ مبتعدا عن حاجز 1750 دولارا للأوقية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 771.90 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،747.85 $ .

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