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حازم إمام ينتقد مستوى رمضان صبحي

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حازم إمام ينتقد مستوى رمضان صبحي حازم إمام ينتقد مستوى رمضان صبحي

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يرى حازم إمام، نجم الأسبق، أن رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعيد عن مستواه الفني منذ فترة طويلة.

وجاءت تصريحات حازم إمام، بعد الأداء الذي ظهر عليه اللاعب في مباراة بيراميدز وسموحة، في دور الـ16 من مسابقة كأس ، والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال حازم إمام، في تصريحات تلفزيونية: «رمضان صبحي، بعيد عن مستواه الفني منذ فترة طويلة، وتحديدًا بعد مشاركته مع في أولمبياد طوكيو».

وأضاف: «رمضان صبحي، ظهر أنه بعيد عن مستواه الفني في مباراة سموحة وبيراميدز، حيث لم يستطع اللاعب مراوغة أي من مدافعي سموحة».

وأضاف: «رمضان، لديه إمكانيات أفضل من المستوى الذي يقدمه، اللاعب مازال أمامه الكثير ليقدمه للفريق السماوي»، مشيرًا: «إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، كان أيضًا بعيدًا عن مستواه خلال مواجهة سموحة».

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