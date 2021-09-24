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جورج وسوف يطرب جمهور جرش بحفل عالمي (صور)

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جورج وسوف يطرب جمهور جرش بحفل عالمي (صور) جورج وسوف يطرب جمهور جرش بحفل عالمي (صور)

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بعد غيابه لسنوات عدّة عن مهرجان جرش، عاد سلطان الطرب جورج وسوف بحفل جماهيريّ أشعل معه مدرجات المسرح الجنوبي في المدينة الاثرية طرباً، ونثر من خلاله البهجة والفرح لدى جمهوره المتعطش لسماع أغانيه.

جمهور الحفل، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين، استقبل الوسوف بعاصفة من التصفيق وبالهتاف المعهود «ابو وديع.. ابو وديع»، بعد صعوده على المسرح.

استطاع الوسوف في الحفل، كعادته، أن يأسر جمهوره، الذي كان في حالة اندماج عالية مع أغانيه الجديدة والقديمة، حيث أبى الحضور التوقّف عن التصفيق والهتاف بِاسمه وترديد أغانيه بكاملها معه، من دون انقطاع، بشغف ومحبّة.

لم تكن حفلة سلطان الطرب الذي حافظ على جماهيرته الواسعة طوال مسيرته الفنية التي امتدت لاكثر من 40 عام، عادية، فمدرحات المسرح غصت بالحضور الذي فاق تعداه ٦ آلاف شخص، لتذكرنا بحفله الأخير في جرش عام 2003، في حين ارتدى عشّاقه القمصان التي تحمل صورته، حاملين لافتات كبيرة لصورته متوّجة بعبارة «دبنا عَ غيابك دبنا».

وقدم السوف خلال الحفل مجموعة من أجمل الأغاني والتي من بينها أغنية «يا بياعين الهوى، ويا ليل العاشقين، وبتعاتبني على كلمة، وقدك المياس، وطبيب جراح، وصابر وراضي» وغيرها من لروائع التي قام الجمهور بترديد كلماتها مع النجم السوري وسط حالة من التفاعل الواسع.

كذلك تفاعل الجمهور مع أغنية «علم قلبي الشوق»، وأدوها مع الفنان.

المصرى اليوم

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