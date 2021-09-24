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قال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس اليوم الجمعة إن أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية على استعداد للعمل خلال هذا العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية.

وألمح الرئيس الفلسطيني في كلمة بثت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إمكانية سحب الاعتراف بإسرائيل حال عدم انسحابها من الأراضي الفلسطينية وحيلولتها دون تحقيق حل الدولتين بقوله «إنه حال عدم تحقيق ذلك فلماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائمًا على أساس حدود عام 1967؟ لماذا يبقى هذا الاعتراف؟».

وحذر عباس إسرائيل من أنه حال عدم انسحابها من الأراضي الفلسطينية فسيتم التوجه إلى محكمة العدل الدولية. وقال: «لم نرفض أي اتفاق جدي للسلام مع إسرائيل»، مشيرًا إلى أن سياسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلت في «محاسبة إسرائيل».

وأضاف أن الوضع الراهن أصبح لا يُحتمل، وغير قابل للاستمرار، ولم يعد الشعب الفلسطيني قادرًا على تحمل المزيد. وشدد عباس في كلمته على أن إسرائيل تحاول طرد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس من منازلهم بحي الشيخ جراح وسلوان.

وتابع «يجري حاليًا حوار بناء مع الإدارة الأمريكية لاستعادة العلاقات ووضع خطوات تتضمن التزام سلطات الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة»، و«إن سلطة الاحتلال (إسرائيل) تسن القوانين وتعقد المحاكمات لطرد الفلسطينيين من أحياء الشيخ جراح وسلوان».

وفيما يتعلق بالانتخابات، قال عباس «سنواصل السعي من أجل توفير الشروط اللازمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ناجحة وسنستمر في العمل للانضمام للمنظمات الدولية» داعيًا المجتمع الدولي لمُساعدة بلاده من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنظيم الانتخابات الفلسطينية في القدس.

وصرح الرئيس أمام الجمعية العامة: «أنا وعائلتي ومثلنا الكثير لدينا صكوك ملكية للأرض التي طرد شعبنا منها قبل 73 عاما موثقة بسجلات الأمم المتحدة».

كما أكد أن جرائم الاحتلال لن يوقف نضال الشعب للحصول على استقلاله، مشيرا إلى أنهم لن يسمحوا لإسرائيل بالاستيلاء على طموحاتهم.

وأوضح أن سياسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلت لأنها لم تتمكن من محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وهي تتصرف كدولة فوق القانون.

وأفاد الرئيس الفلسطيني بأن بعض الدول لا تقر أن إسرائيل دولة احتلال وتميز عنصري وتتفاخر أنها تتشارك مع تل أبيب بقسم مشتركة، مردفا بالقول: «عن أي قيم يتحدثون!».

وتابع قائلا: «يطلبونا بتوضيح مناهجنا التعليمية ولا يطالبون إسرائيل بذلك»، معلنا رفض المعايير المزدوجة.

وصرح عباس قائلا: «لماذا علينا أن نوضح رعايتنا لأسر الشهداد والأسرى وهم ضحية الاحتلال»، مؤكدا أنهم سيواصلون دعمهم.

كما أكد في السياق أن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني وأنهم سيذهبون لانتخابات عامة بمجرد ضمان قيامها بالقدس، داعيا للضغط على الاحتلال لضمان قيامها بالقدس.