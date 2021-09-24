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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه تم دعم وتأييد الكثير من المبادرات المنضبطة التي أطلقتها بعض الوزارات كوزارة التضامن وغيرها، والتي تساهم في حل المشكلة السكانية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إصدار العديدَ من الفتاوى التي تجيز تنظيم عملية الإنجاب أو النسل، وتم تأييد الوسائل المشروعة لذلك قبل تكوين الجنين.

وأضاف الدكتور شوقي علام أنه تم التشديد في أمر الحفاظ على الجنين وحمايته بعد تكوينه وخلقه بضوابط تم تحديدها منها أن الإجهاض لا يكون إلا لضرورة طبية معتبرة.

واستطرد مفتي الجمهورية أنه تم استعراضَ الدليل المرجعي بتناول عدد من الملفات التي تم طرحها في جلسات الاستراتيجية لحقوق الإنسان، منها موضوع تقييد الإنجاب وعلاقته بحق الجنين في الحياة.