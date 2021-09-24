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بورسعيد : تلقى 10 آلاف مواطن لقاح كورونا بمراكز التطعيم الجديدة

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بورسعيد : تلقى 10 آلاف مواطن لقاح كورونا بمراكز التطعيم الجديدة بورسعيد : تلقى 10 آلاف مواطن لقاح كورونا بمراكز التطعيم الجديدة

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أن مراكز لقاح كورونا الجديدة، استقبلت منذ بدء تشغيلها وحتى اليوم ١٠ آلاف مواطن، التى بدأت في استقبال المواطنين من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتي العاشرة مساءا، بالمواقع الآتية مركز شباب الحي الاماراتي، مركز شباب الاستاد، المدينة الرياضية، مكتبة الطفل ببورفؤاد.

أكد المحافظ اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة للتيسير على المواطنين خلال الحصول على اللقاح، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن أثناء الحصول على اللقاح، وتأتى المراكز ضمن خطة محافظة بورسعيد للتوسع في المراكز بما يساهم في منع الاذدحام ويوفر مراكز للتطعيم في مختلف المناطق.

وأوضح أن المحافظة توفر كميات كبيرة من اللقاح بما يكفى لتطعيم جميع المواطنين بمحافظة بورسعيد، مناشدا المواطنين بسرعة التوجه للمراكز والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مع مراعاة عدم التزاحم بالمواقع المذكورة، موجها الشكر لأطقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بالقطاع الصحى على الجهود المبذولة لرعاية المواطنين صحيا وطبيا خلال الفترة الحالية.

المصرى اليوم

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