وفاة شاب بعد تناوله 1.5 لتر مشروبات غازية خلال 10 دقائق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي شاب في الصين يبلغ من العمر 22 عاما، بعد تناوله لتر ونصف من مشروب الكوكاكولا خلال عشر دقائق.

وذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن الفشل الذريع حدث بعد أن قام المريض البالغ من العمر 22 عامًا بشرب زجاجة كوكاكولا سعة 1.5 لتر بسرعة وذلك بعد أن شعر بالعطش خلال الطقس الحار.

بعد ست ساعات، بدأ يعاني من تورم في المعدة وألم شديد، مما دفعه إلى الذهاب إلى مستشفى تشاويانغ في بكين، ليفارق الحياة بعدها بـ 18 ساعة.

وكشفت الاختبارات أن المريض لا يعاني من أي مشاكل صحية مزمنة، لكنه كان يعاني من ارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وسرعة التنفس. أجرى الأطباء أيضًا فحصًا بالأشعة المقطعية، والذي كشف عن وجود مستويات شاذة في جدار الأمعاء وفي الوريد البابي الذي يمد الكبد بالدم.

وبحسب ما ورد تسبب هذا بدوره في إصابته بنقص تروية الكبد، المعروف باسم «صدمة الكبد»، والذي ينتج عن نقص الأكسجين في العضو، وفقًا للتقرير.

وبحسب تقرير المستشفى، فإن شرب كمية كبيرة من المشروبات الغازية في وقت قصير، تسبب في تجمع الغازات بأمعاء الشاب، والتي بسبب الضغط تسربت إلى الوريد البابي وهو أحد الأوعية الدموية الرئيسية في الكبد، مما أدى إلى تليف الكبد ووفاته.

وحاول الطاقم الطبي إنقاذ الشاب بإطلاق الغاز من جهازه الهضمي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أنهم قاموا أيضًا بإعطاء الأدوية للمساعدة في حماية كبده وأجزاء أخرى من جسمه من مزيد من التلف، لكن على الرغم من جهود الأطباء، استمرت حالة الرجل في التدهور حتى وفاته بعد 18 ساعة من العلاج.