أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الأردني : أحداث الربيع العربي انعكست على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية -
تخفيض تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية في بنى سويف -
حملة للتصدي لزواج القاصرات في ملوي -
الإفتاء: التحرش الجنسي حرام شرعًا.. وكبيرة من كبائر الذنوب -
إحالة دعوى حجب لعبة «فورتنايت» إلى المفوضين -
فيلم «آخر رجال ريفيرا» يحصد جائزة أفلام الطلبة بمهرجان الإسكندرية السينمائي -
تصديري الملابس: فتح قنوات اتصال مع الجمارك للتعامل الفوري مع أي عوائق -
«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ241 موظفا في الإسكندرية -
تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر -
«البترول»: إطلاق الدفعة الرابعة من «تنمية وتطوير القدرات البشرية بقطاع التعدين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كيف ترى الولايات المتحدة الدور المصري بالشرق الأوسط؟ الخارجية الأمريكية تجيب

Print
كيف ترى الولايات المتحدة الدور المصري بالشرق الأوسط؟ الخارجية الأمريكية تجيب كيف ترى الولايات المتحدة الدور المصري بالشرق الأوسط؟ الخارجية الأمريكية تجيب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية «جوي هود»، إن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن ركز على مكافحة كورونا والتغير المناخي وملف حقوق الإنسان.

وأضاف «هود»، خلال مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد الطاهري، في برنامجه «60 دقيقة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس بايدن تعمل مع على الاستقرار الأمني لمنطقة الشرق الأوسط، معربًا عن تطلعه إلى استئناف الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي.

وأشار إلى أن العلاقات الاستراتيجية الأمريكية المصرية تغطي مجالات كثيرة عبر عقود من الماضي لضمان استقرار الشرق الأوسط، كما أنها تتضمن تنسيق أمنيًا وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى غاز شرق المتوسط، فضلا عن دور مصر الاستراتيجي في قطاع غزة.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية أرسلت مبعوثًا خاصًا إلى اليمن وليبيا مما ينفي تراجع الاهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط، مشددًا على أن واشنطن تدعم ذهاب الشعب الليبي إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل. وأكد المسؤول الأمريكي، أنه يجب العمل مع شركائنا في الخليج العربي من أجل ضمان استقرار أفغانستان.

وأضاف «هود»، أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن اجتمع مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى وصديقه القديم الوزير سامح شكرى وأصدقاء من ليبيا وتحدثوا عن أهمية هذه الموضوعات التي تجمع الجميع حول الاستقرار الأمنى في الشرق الأوسط.

واختتم، أن العالم يمر بأزمة كورونا وهو ما جعل العمليات السياسية والدبلوماسية لم تعد كما كانت في الماضى، ولكن هناك معاهدات وجهود كثيرة، وهناك المئات من المكالمات التليفونية والفيديوكونفرانس للحد من العنف في الشرق الأوسط والقضاء على كورونا واستقرار في المنطقة، وهو ما دعا الرئيس الأمريكى إلى إرسال مبعوث إلى اليمن كما عين مبعوث إلى ليبيا، وهناك جهود في أوروبا وحول العالم لتحقيق الاستقرار.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر

تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر

مباشر منتخب مصر (0)-(0) ليبيريا .. لحظة بلحظة

مباشر منتخب مصر (0)-(0) ليبيريا .. لحظة بلحظة

أحزان البحيرة.. مصرع طفلين شقيقين في حريق وشابين في حادث قطار

أحزان البحيرة.. مصرع طفلين شقيقين في حريق وشابين في حادث قطار

كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا