كشف غموض مقتل ربة منزل في بنها

★ ★ ★ ★ ★

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض واقعة وفاة ربة منزل في ظروف غامضة ودفنها في مقابر الصدقة بمقابر الشموت ببنها حيث تبين ان زوجها وراء الواقعة وكان دائم التعدي عليها وضربها بعصا خشبية فلقيت مصرعها ودفنها بمقابر الصدقة مدعيا ان الوفاة طبيعية القي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهم واثنين اخرين 4 ايام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة اول بنها باختفاء المدعوة المدعوة «م ف ا» سن ٢٥ ربة منزل وتورط زوجها في قتلها من خلال الضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثره بإصابتها بالرأس.

تم تشكيل فريق بحث وتبين قيام زوجها «ر س» بائع متجول بضربها بخشبة على رأسها فلقيت مصرعها فقام على اثر ذلك الزوج بالاستعانه بشقيقه وصديق له وقاموا بنقل الجثه لمقابر الصدقة بالشموت ودفنها تبين من التحقيقات ان الزوج والزوجة يقطنان بمنشية النور ببنها وانهما متزوجان عرفيان ودائم التعدي عليها بالضرب وانها ماتت خلال تعديه عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثره بإصابتها بالرأس قام على اثر ذلك الزوج بالاستعانه بشقيقه وصديق له وقاموا بنقل الجثه لمقابر الصدقة بالشموت تم ضبط المتهمين الثلاثة بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة.