بسبب ليفربول ومحمد صلاح .. اتحاد الكرة يدرس تعديل موعد الأهلي ضد إنبي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، تعديل موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والمقرر إقامتها في السابعة مساء غد السبت، بسبب تعارض موعدها مع مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر في السابعة مساء، فيما يواجه ليفربول نظيره برينتفورد في السداسة والنصف مساء.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن اللجنة تدرس تأخير موعد انطلاق مواجهة الأهلي ضد إنبي لمدة ساعة، لتكون في الثامنة مساء السبت، لكي تتمكن الجماهير المصرية من متابعة المباراتين، املًا في تحقيق أكبر استفادة من نسب المشاهدة، خاصة أن أعداد المتابعين لمباراة الأهلي من الممكن أن تتأثر بسبب حرص الجماهير المصرية على متابعة مباريات ليفربول والنجم محمد صلاح.

تحت شعار «لا بديل عن الفوز»، يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مع نظيره إنبى عند السابعة مساء السبت، ضمن مباريات دور الـ١٦ لكأس مصر، وتعتبر المواجهة مصيرية بالنسبة للجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، وذلك بعد خسارة السوبر المحلى أمام طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضى، وانتهت بركلات الترجيح، حسمها الفريق العسكرى عن جدارة، وهو الأمر الذي دفع مسؤولى الأهلى تغريم كل لاعب بالفريق وكذا الجهاز الفنى ٣٠٠ ألف جنيه، لاسيما أن الفريق أنهى بطولة الدورى في النسخة الماضية بشكل سيئ، ونجح الزمالك في التتويج بالمسابقة، ولذلك فإن مواجهة الليلة بين الأهلى وإنبى ستكون في غاية الإثارة وفرصة لتحسين الأوضاع واكتساب الثقة بالنسبة للاعبين والجهاز الفنى.

وحرص موسيمانى، خلال الأيام الماضية، على تصحيح أخطاء اللاعبين التي ظهرت في مباراة طلائع الجيش والتى كان أبرزها إهدار الفرص السهلة والرعونة أمام مرمى المنافس، بالإضافة للتمركز الدفاعى للاعبى الأهلى الذي كان من الثغرات الواضحة في صفوف الفريق الفترة الماضية.

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، العديد من الجلسات النفسية مع اللاعبين لرفع معنوياتهم عقب خسارة بطولتين في فترة قصيرة، وتحدث مدير الكرة على أن الفوز على إنبى سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ومصالحة الجماهير الغاضبة بسبب استمرار النتائج السلبية.

وطالب الجهاز الفنى، اللاعبين بضرورة تسجيل هدف مبكر يريح الأعصاب والحفاظ على التركيز والالتزام بتعليمات الجهاز الفنى خلال شوطى المباراة.

واستقر الجهاز الفنى على إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق في مواجهة اليوم، حيث سيتم الدفع من بداية المباراة بأليو ديانج على حساب حمدى فتحى الذي شارك أساسيًا في مباراة السوبر، وأيضا سيتم الدفع بالوافد للجديد ميكيسونى على حساب طاهر محمد طاهر، ومن المنتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم كلًا من: محمد الشناوى في حراسة المرمى، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، عمرو السولية، أليو ديانج، ميكيسونى، محمد مجدى قفشة، حسين الشحات، محمد شريف.

وعلى الجانب الآخر، كثف حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبى، من الجلسات التحفيزية للاعبى الفريق على مدار الفترة الماضية.

وشدد المدير الفنى على اللاعبين بأن الفوز على الأهلى في المتناول بشرط الالتزام بالتعليمات والتركيز أمام عناصر الخطورة بالفريق الأحمر، ووفقًا للتدريبات الماضية فإن الجهاز الفنى استقر على مواجهة الأهلى بالتأمين الدفاعى وفرض رقابة لصيقة على كل عناصر الخطورة في الفريق والاعتماد على الهجمات المرتدة والتحول السريع من الدفاع للهجوم.

فيما استجاب مجلس الإدارة لطلب الجهاز الفنى برصد مكافآت استثنائية، بخلاف ما تنص عليه اللائحة بالنسبة للاعبين، في حالة الفوز على الأهلى واستمرار المشوار في بطولة كأس مصر، ويعول الجهاز الفنى للفريق البترولى على مجموعة عناصر من الشباب، على رأسهم دينو بيتر، والمهاجم النيجيرى إيبوكا، ومهاب ياسر، ومصطفى شكشك، وأحمد العجوز.