أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الأردني : أحداث الربيع العربي انعكست على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية -
تخفيض تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية في بنى سويف -
حملة للتصدي لزواج القاصرات في ملوي -
الإفتاء: التحرش الجنسي حرام شرعًا.. وكبيرة من كبائر الذنوب -
إحالة دعوى حجب لعبة «فورتنايت» إلى المفوضين -
فيلم «آخر رجال ريفيرا» يحصد جائزة أفلام الطلبة بمهرجان الإسكندرية السينمائي -
تصديري الملابس: فتح قنوات اتصال مع الجمارك للتعامل الفوري مع أي عوائق -
«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ241 موظفا في الإسكندرية -
تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر -
«البترول»: إطلاق الدفعة الرابعة من «تنمية وتطوير القدرات البشرية بقطاع التعدين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سفارة المملكة بالعاصمة القرغيزية تحتفل باليوم الوطني الـ91

Print
بحضور عدد من الوزراء والمواطنين السعوديين وأعضاء السفارة كافة

سفارة المملكة بالعاصمة القرغيزية تحتفل باليوم الوطني الـ91

أقامت سفارة المملكة العربية لدى الجمهورية القرغيزية حفل استقبال كبير في العاصمة القرغيزية بشكيك مساء أمس احتفالاً باليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وشهد الحفل حضورًا رفيع المستوى، على رأسهم نائبة رئيس مجلس الوزراء القرغيزي السيدة/ جيلديز باكاشوفا، وعدد من الوزراء ومسؤولي مكتب رئاسة الجمهورية، وأعضاء البرلمان والسفراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الجمهورية القرغيزية، ومفتي الإدارة الدينية، وكذلك عدد من نخبة المجتمع القرغيزي، والصحفيون والأكاديميون، وأساتذة الجامعات المختلفة، وعدد من المواطنين السعوديين الموجودين في قرغيزستان، وأعضاء السفارة كافة.

وبهذه المناسبة ألقى السفير إبراهيم الراضي كلمة ترحيبية، رفع خلالها التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وللشعب السعودي الكريم، كما عبَّر عن شكره للسيدة/ جيلديز باكاشوفا لحضورها، وشكر جميع المدعوين.

ونوه السفير الراضي بحرص القيادة الرشيدة والمسؤولين في الجمهورية على تعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، وفي الوقت نفسه باهتمام المملكة بالأواصر الأخوية بين البلدَيْن، وتطلعها إلى علاقات بنَّاءة، تخدم مصالح الشعبين.

بعدها ألقت نائبة رئيس مجلس الوزراء كلمة، أشادت فيها بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وبالعلاقات البناءة التي تخدم مصالح الدولتين.

سفارة المملكة بالعاصمة القرغيزية تحتفل باليوم الوطني الـ91

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا

السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا

السفارة السعودية في الفلبين: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة

السفارة السعودية في الفلبين: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة

السعودية ترفع الكفائة الاستيعابية للمعتمرين إلى 100 ألف معتمر

السعودية ترفع الكفائة الاستيعابية للمعتمرين إلى 100 ألف معتمر

بدءاً من 1 أكتوبر.."سابك" تسوِّق حصة أرامكو السعودية في منتجات "بترو رابغ" البتروكيماوية

بدءاً من 1 أكتوبر.."سابك" تسوِّق حصة أرامكو السعودية في منتجات "بترو رابغ" البتروكيماوية