الجمعية السعودية لعلوم العمران تقيم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91

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تضمنت معرضاً مصاحباً استعرض أعمال وإبداعات خريجات شعبة التصميم الداخلي

احتفت الجمعية السعودية لعلوم العمران شعبة التصميم الداخلي باليوم الوطني السعودي 91 وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور غازي العباسي، حيث كانت الاحتفالية بإشراف وتنظيم شعبة التصميم الداخلي ممثلةً برئيس مجلس إدارة الجمعية لشعبة التصميم الداخلي المهندسة مشاعل بنت محمد العيدان والراعي الرسمي للمناسبة مكتب عالم مشاعل للتصميم الداخلي.

وتفصيلاً، بدأ الحفل في تمام الساعة 5 عصراً وانتهى في تمام الساعة 10 مساءً وذلك بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال يتقدمهم رجل الأعمال فواز باشراحيل ورجل الأعمال سلمان الهدلاء وعدد من الإعلاميين والإعلاميات.

وتضمنت الفعالية معرضاً مصاحباً لبنات الوطن خريجات التصميم الداخلي اللاتي استعرضن أعمالهن وإبداعاتهن المتنوعة والتي لاقت استحسان الزوار، وصاحب الاحتفال مشاركة جمعية لأجلهم والتي حضر من خلالها فنانون ومبدعون من ذوي الهمم لاستعراض مهاراتهم المتعددة وإبداعاتهم.

وتقدم الدكتور العباسي والمهندسة مشاعل العيدان بتكريم الدكتورة رغدة حريري رئيس شعبة التصميم الداخلي نظير جهودها في رئاسة الجمعية سابقاً، فيما تقدمت المهندسة العيدان باسم شعبة التصميم الداخلي بتكريم الدكتور العباسي نظير جهوده وأعماله المبذولة في تطوير وتأسيس الشعب وفروع في الجمعية.

وأعرب "العباسي" عن شكره وتقديره لشعبة التصميم الداخلي ممثلةً برئيسة مجلس الإدارة المهندسة العيدان ولفريقها ولمكتب عالم مشاعل للتصميم الداخلي الراعي الرسمي المحتضن لهذه الاحتفالية والقائمين عليها.

ومن جانبه، تحدث رجل الأعمال فواز باشراحيل عن الجهود التي تقوم بها الجمعية السعودية لعلوم العمران وعن الدور العظيم التي تقوم به سعادة المهندسة مشاعل العيدان لخدمة الوطن والمواطن، وذكر بأنها تستحق لقب مهندسة الوطن وأعتز وأتشرف بأن ألقبها بهذا اللقب المميز نظير جهودها العظيمة وأعمالها المميزة في خدمة الوطن من تصميم ودعم لكل من يهتم بهذا المجال مثل المشاركات معنا اليوم في الاحتفالية من خريجات التصميم الداخلي.

وبدورها، أوضحت العيدان أن الجمعية السعودية لعلوم العمران شعبة التصميم الداخلي ومكتب عالم مشاعل للتصميم الداخلي يسعون لخدمة الوطن ويدعمون المهتمين والمهتمات في هذا المجال ويقدمون لهم جميع وسائل الدعم مثل تقديم الاستشارات والمشاركة في الفعاليات والمعارض والمناسبات لعرض أعمالهم لإكمال مسيرتهم العملية والانطلاق نحو المستقبل الواعد.

واختتمت المهندسة العيدان تصريحها شاكرةً جميع الحضور من رجال وسيدات أعمال والإعلاميين والإعلاميات وكذلك لجميع العارضات المشاركات في المعرض وأبطال الهمم المبدعين، سائلةً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها ورغد عيشها في ظل قيادة والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على وطننا العزيز متمتعاً بالعزة والتمكين.