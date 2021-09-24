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تنفيذ 1405 أحكام قضائية في سوهاج

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تنفيذ 1405 أحكام قضائية في سوهاج تنفيذ 1405 أحكام قضائية في سوهاج

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واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية، وضبط المتهمين المحكوم عليهم الهاربين والخارجين على القانون بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

تمكنت الحملات التي جرت، الجمعة، بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، من تنفيذ 1405 أحكام قضائية على مستوى المراكز، والأقسام الشرطية بدائرة المحافظة، تنوعت ما بين أحكام جنايات، وجزئي، ومستأنف، إلى جانب قيام الحملة بتحصيل غرامات مالية بمخالفات قضائية.

المصرى اليوم

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