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توافد المواطنين في كفر الشيخ على مراكز الشباب لتلقي لقاح كورونا

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توافد المواطنين في كفر الشيخ على مراكز الشباب لتلقي لقاح كورونا توافد المواطنين في كفر الشيخ على مراكز الشباب لتلقي لقاح كورونا

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وسعيها الدائم لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم، من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية في ظل جائحة كورونا، من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس ومع حملة معا نطمئن التي وفرت الفرق الطبية المتنقلة لتلقى وتقديم خدمة اللقاح، كما أشاد بمشاركة مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بفتح مراكز الشباب أمام الفرق الطبية والمواطنين بمختلف المدن والقرى لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنبا لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح المستجد.


أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى فتح مراكز شباب لإستقبال الفرق الطبية المتحركة لتطعيم المواطنين راغبي تلقي اللقاح ليصل عدد مراكز الشباب حتى الآن إلى تسعة مراكز وهم مراكز شباب«كفر الشيخ- فوه، دسوق، بيلا، مطوبس، سيدى سالم،قلين، سيدى غازي، بلطيم،الرياض» وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، بهدف التخفيف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقه الإنتقال لمراكز تقديم اللقاح .

وأضاف الدكتور عزت محروس، أنه يتم استقبال المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا بداية من اعتبار من السبت الماصي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المترددين على مراكز الشباب لتلقى اللقاح ومنع التزاحم.

المصرى اليوم

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