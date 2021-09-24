الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الطفل من التعليم.. تعرف على التفاصيل

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حدد قانون الطفل الصادر عن مجلس النواب، عقوبات لمن يحرم الطفل من التعليم تصل إلى الحبس والغرامة .و نصت المادة 54 من القانون على أن «التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان ولا يجوز لصاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسي، وإلا عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، وان تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلی برفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية».

كما نصت المادة 53 على أن «الهدف من تعليم الطفل، بمختلف مراحل التعليم تحقيق عدد من الغايات في مقدمتها، تنمية شخصية الطفل وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتهاء مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية ونهبنته للمشاركة وتحمل المسئولية، وتنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.

كما يهدف تعليم الطفل لتنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية، وتنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر، وترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز، وتنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها فضلا عن إعداد الطفل الحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات«..

يذكر ان الدستور نص في المادة 80 على أنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر