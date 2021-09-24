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القومي للسينما يعرض 6 أفلام بمركز الحرية والإبداع في الإسكندرية غدا

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القومي للسينما يعرض 6 أفلام بمركز الحرية والإبداع في الإسكندرية غدا القومي للسينما يعرض 6 أفلام بمركز الحرية والإبداع في الإسكندرية غدا

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يستأنف نادي «سينما الشباب»، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست «زينب عزيز» فعالياته في تمام السادسة، مساء غدا السبت بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية.

ومن المقرر عرض مجموعة من الأفلام وهي فيلم الانميشن «إعادة تدوير» إخراج محمد سعيد بدر والفيلم الروائي القصير «الخاتم» إخراج نفين سراج والفيلم التسجيلي «آخر سكان الجزيرة» إخراج «سارة فيظي وأحمد جمال»، والفيلم الروائي القصير «فردة وفردة» إخراج محمد شريف، إضافة إلى الفيلم التسجيلي «رحلة كاميرا» إخراج سارة فيظي والفيلم الروائي القصير «مزيكا» إخراج سيف السكري. وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائي «إسلام أحمد علي» والناقدة شاهندة محمد لمناقشة الفيلم مع والجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وإدارة الناقد السينمائي إسلام أحمد على. وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

المصرى اليوم

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