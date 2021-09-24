للوقوف على جاهزية لاعبي الأخضر.. مساعدا رينارد يتابعان مباراة الاتحاد والتعاون

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تشهد مدرجات مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة حضور مساعدَيْ المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "ديفيد دوسي" و"محمد أمين"؛ لمتابعة مباراة التعاون والاتحاد ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة هي لنا دار).

ومنذ انطلاق منافسات الموسم الجديد يحرص المدير الفني للأخضر السعودي ومساعداه على مشاهدة جميع مباريات دوري المحترفين.

وتأتي متابعة مساعدَيْ المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي للاطلاع عن كثب على الحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريقَيْن قبل إعلانه القائمة المستدعاة للانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب استعدادًا لخوض غمار منافسات الجولتَيْن الثالثة والرابعة من المجموعة الثانية للدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وتلعب فيها السعودية مع اليابان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة)، وأستراليا مع عمان، والصين مع فيتنام.

وفي الثاني عشر من أكتوبر يواجه الأخضر نظيره الصيني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) لحساب الجولة الرابعة من التصفيات النهائية.

وتضم المجموعة إلى جوار الأخضر السعودي (اليابان وأستراليا والصين وعُمان وفيتنام)، على أن يتأهل صاحبا المركزَيْن الأولَيْن في كل من المجموعتَيْن مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث مواجهة الملحق الآسيوي الفاصلة، ويتأهل الفائز لخوض الملحق العالمي.الاتحاد التعاون دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين