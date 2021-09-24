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وزير الداخلية يتفاعل مع تغريدة حذَّرت من "مستغلي" مخالفات اليوم الوطني

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وزير الداخلية يتفاعل مع تغريدة حذَّرت من "مستغلي" مخالفات اليوم الوطني وزير الداخلية يتفاعل مع تغريدة حذَّرت من "مستغلي" مخالفات اليوم الوطني
دعت لعدم السماح للمتسللين بنَيْل مرادهم

وزير الداخلية يتفاعل مع تغريدة حذَّرت من

أيَّد سمو وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ما ذهب إليه الكاتب الصحفي سلمان الدوسري في تغريدة له على "تويتر"، حذَّر فيها من تسلل بعض المغرضين لقتل الفرحة بيوم الوطن باستغلال التصرفات الشاذة من بعض المراهقين.

وتفاعل وزير الداخلية برمز التأييد والتأكيد ردًّا على التغريدة التي قال فيها الدوسري: "الخطر ليس في سلوكيات فردية شاذة تحدث في اليوم الوطني السعودي؛ فهذه يقف لها القانون بصرامة تحت طائلة قانون التحرش أو الذوق العام.. الخطر الحقيقي في مَن يستغل تلك السلوكيات ليقتل فرحة وطن، محرضًا تارة، ومحبطًا تارة أخرى".

وأضاف: "لا يخدعونكم.. احذروهم، ولا تسمحوا لهم بتعكير فرحتكم".وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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