وفاة المذيعة عزة الحناوي

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توفيت المذيعة المعتزلة عزة الحناوي، ونشرت صورا لها قبل وفاتها وهي ترتدي الحجاب، بحسب ما ذكرت مصممة الأزياء إيمان النشرتي.

وظهرت مذيعة ماسبيرو الراحلة عزة الحناوي، وهي ترتدي الحجاب، وبجوارها مصممة الأزياء إيمان النشرتي، التي علقت قائلة: «يا الله على وجع القلب.. كنت نعم الراشد والأخت والصديقة الوفية في رحاب ربنا في ميزان حسناتك حبيبتي كلنا.. عزة الحناوي.. حتوحشينا حبيبتي.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

وشيعت الراحلة الحناوي اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.