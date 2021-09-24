أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الأردني : أحداث الربيع العربي انعكست على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية -
تخفيض تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية في بنى سويف -
حملة للتصدي لزواج القاصرات في ملوي -
الإفتاء: التحرش الجنسي حرام شرعًا.. وكبيرة من كبائر الذنوب -
إحالة دعوى حجب لعبة «فورتنايت» إلى المفوضين -
فيلم «آخر رجال ريفيرا» يحصد جائزة أفلام الطلبة بمهرجان الإسكندرية السينمائي -
تصديري الملابس: فتح قنوات اتصال مع الجمارك للتعامل الفوري مع أي عوائق -
«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ241 موظفا في الإسكندرية -
تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر -
«البترول»: إطلاق الدفعة الرابعة من «تنمية وتطوير القدرات البشرية بقطاع التعدين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الخارجية الفلسطينية تدين «الإعدام الوحشي» لشاب في نابلس

Print
الخارجية الفلسطينية تدين «الإعدام الوحشي» لشاب في نابلس الخارجية الفلسطينية تدين «الإعدام الوحشي» لشاب في نابلس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية «بأشد العبارات الإعدام الوحشي» لشاب قتل اليوم برصاص القوات الإسرائيلية جنوبي نابلس.

وحملت الوزارة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة. وقالت الوزارة إن «استهداف قوات الاحتلال المسيرات السلمية بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل لدليل واضح على نيتها قتل المواطنين العزل». ودعت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية «إلى فتح تحقيق في جرائم الاحتلال».

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل الشاب محمد خبيصة (28 عاما) بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية اندلعت في بيتا جنوب نابلس. وأوضحت الوزارة أن خبيصة وصل إلى المستشفى بحالة حرجة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سعيد يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية

سعيد يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية

بزعم توفير فرص عمل في الحكومة.. القبض على «عاطل» بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين

بزعم توفير فرص عمل في الحكومة.. القبض على «عاطل» بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين

عدن.. احتجاجات تستقبل رئيس الحكومة اليمنية

عدن.. احتجاجات تستقبل رئيس الحكومة اليمنية

هل توقف الحكومة التونسية الجديدة الانهيار في البلاد؟

هل توقف الحكومة التونسية الجديدة الانهيار في البلاد؟