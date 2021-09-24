الخارجية الفلسطينية تدين «الإعدام الوحشي» لشاب في نابلس

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دانت وزارة الخارجية الفلسطينية «بأشد العبارات الإعدام الوحشي» لشاب قتل اليوم برصاص القوات الإسرائيلية جنوبي نابلس.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة. وقالت الوزارة إن «استهداف قوات الاحتلال المسيرات السلمية بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل لدليل واضح على نيتها قتل المواطنين العزل». ودعت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية «إلى فتح تحقيق في جرائم الاحتلال».

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل الشاب محمد خبيصة (28 عاما) بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية اندلعت في بيتا جنوب نابلس. وأوضحت الوزارة أن خبيصة وصل إلى المستشفى بحالة حرجة.