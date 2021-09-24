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شاهد .. النادي السعودي بـ"إكستر" بريطانيا يحتفي باليوم الوطني

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‬عبر معرض ثقافي كبير استعرض أبرز إنجازات الوطن التنموية في كل المجالات

شاهد .. النادي السعودي بـ

أقامت الجمعية العلمية بجامعة إكستر بالتعاون مع النادي السعودي بالتعاون مع جميع المبتعثين والمبتعثات؛ مهرجانًا ثقافيًّا واجتماعيًّا كبيرًا احتفالًا باليوم الوطني الـ91 للمملكة في جامعة إكستر.

وجاء الاحتفال تحت رعاية سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور أمل بنت جميل فطاني.

وشهد المعرض سبعة أركان رئيسة: ركن التعليم والصحة والسياحة والضيافة والتحول الرقمي والموسيقى العربية والركن الثقافي، اشتملت على تطورات المملكة وعلاقتها برؤية 2030؛ من خلال إبراز إنجازات الوطن التنموية في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما قطعته من وثبات حضارية عبر المشاريع التطويرية المتعددة، والذي كان له أثر بالغ في تحسين مستوى المعيشة للمواطن في المملكة.

حضر الحفل العديد من الشخصيات الهامة في المدينة، ومسؤولون من السفارة والملحقية الثقافية بلندن، وفي ختام الفعاليات التقط الحضور الصور التذكارية.

شاهد .. النادي السعودي بـ

شاهد .. النادي السعودي بـ

شاهد .. النادي السعودي بـ

شاهد .. النادي السعودي بـ

شاهد .. النادي السعودي بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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