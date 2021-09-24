﻿تزامنًا مع اليوم الوطني.. رئيس جامعة الملك خالد يدشن 3 مسارات للبحث والابتكار

★ ★ ★ ★ ★

تستهدف المشاركة في صناعة جيل من الباحثين قادر على بناء المستقبل

دشن رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بمناسبة اليوم الوطني الـ91، مبادرة مسارات البحث والابتكار الثلاثة 91×91×91 التي يشتمل كل منها على 91 فكرة أو مشروعًا أطلقتها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وأوضح "السلمي" أن هذه المبادرة تأتي تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، وتتواءم مع رؤيته الطموحة 2030 ومع الدور المحوري للجامعات، وخصوصًا في مجال البحث والابتكار الذي يحظى باهتمام كبير في المملكة، منوهًا إلى أهمية مثل هذه المبادرات في دعم البحث العلمي والابتكار.

من جانبه أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن هذه المسارات البحثية والابتكارية الثلاثة تتمثل في مجموعة من المبادرات التي تستهدف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وتهدف إلى المشاركة في صناعة جيل من الباحثين قادر على صناعة المستقبل؛ حيث شملت المسارات دعم 91 بحثًا نوعيًّا و91 فكرة اختراع، وكذلك دعم 91 منتجًا بحثيًّا.

وأشار "القرني" إلى أنه أتيح المجال للمهتمين بالبحث العلمي بين أروقة الجامعة للتقدم على المبادرات المطروحة خلال 91 يومًا ابتداءً من اليوم الوطني السعودي لهذا العام عبر الرابط: https://forms.kku.edu.sa/ar/1868

وأضاف القرني أنه روعي في المسارات الثلاثة أنْ تقع ضمن الأولويات الوطنية في البحث والابتكار، وأن تكون ذات جدوى علمية واقتصادية، ويتم نشر البحوث العلمية في فئة أعلى 25% من المجلات المحكمة وفق قاعدة بيانات شبكة العلوم web of science.