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تأهل 20 ملاكمًا للدور ربع النهائي لبطولة المملكة للملاكمة بالرياض

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تأهل 20 ملاكمًا للدور ربع النهائي لبطولة المملكة للملاكمة بالرياض تأهل 20 ملاكمًا للدور ربع النهائي لبطولة المملكة للملاكمة بالرياض

تأهل 20 ملاكمًا للدور ربع النهائي لبطولة المملكة للملاكمة بالرياض

شهدت منافسات اليوم الأول لبطولة المملكة للملاكمة للرجال للفئة العمرية من ١٩ إلى ٤٠ عامًا، المقامة على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، تأهل ٢٠ ملاكمًا للدور ربع النهائي.

وشارك في مواجهات التصفيات ٤٠ ملاكمًا خاضوا ٢٠ مقابلة أسفرت عن تأهُّلهم للدور ربع النهائي؛ وهم: سعيد العشري لوزن ٦٠ كغ، وعبدالرحمن محمد لوزن ٦٩ كغ، ومحمد الصبحي لوزن ٩١ كغ، وسلطان فلمبار لوزن ٦٩ كغ، وموسى توفيق لوزن ٦٩ كغ، ومحمد الجزار لوزن ٨١، وسلطان باهبري لوزن ٥٢، وجاسم عبدالله لوزن "٤٦ - ٤٩"، وعبدالله محيميد لوزن ٦٤، ومحمد قاسم لوزن ٦٤، ومحمد العمري لوزن ٧٥، ومسعود ماهر لوزن ٥٢، وفؤاد النحاس لوزن ٦٤، وسالم فقيه لوزن ٧٥، وأكرم معشوش لوزن ٩١+، وعبدالرحمن الجعيد لوزن ٥٢، وسعيد جليل لوزن ٩١، وشقران شهيدان لوزن ٨١، وسام الحربي لوزن ٩١+كغ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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