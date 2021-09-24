بلدية السليمي تحتفل باليوم الوطني٩١ والميادين تكتسي باللون الأخضر

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زينت مداخل المحافظة وشوارعها بالأعلام

قامت بلدية محافظة السليمي ١٧٠ كلم جنوب حائل، بتركيب الأعلام في الطرق العامة، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١ للمملكة.

وشهدت مداخل المحافظة وطرق عِدة تركيب تلك الأعلام، فيما وشّحت البلدية اللون الأخضر معالم وتزيين الشوارع.



وكان رئيس البلدية المهندس غدير الشمري، قد وجه منذ وقت مبكر بإنهاء كافة التجهيزات للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، ولما لها من محبة في قلوب أبناء هذا الوطن الغالي، وللتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بيوم الوطن ٩١ للمملكة.

من جهتها، نسقت الجهات الحكومية بالمحافظة مع البلدية، لوضع لوحات بمقاسات مختلفة تحتوي على عبارات وكلمات عن هذه المناسبة الوطنية الغالية في مختلف طرق وشوارع وميادين المحافظة.