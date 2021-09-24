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إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بكأس

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إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بكأس مصر إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بكأس

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه في مواجهة نظيره سموحة، في المباراة التي تجمع افريقين مساء اليوم الجمعة، في دور الستة عشر من بطولة كأس على استاد السويس.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: على جبر- أحمد فتحي- أحمد سامي- محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا- إسلام عيسى- رمضان صبحي- عبدالله السعيد- إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان- أحمد أيمن منصور- إيريك تراوري- ناصر منسي- أحمد توفيق- محمود وادي- إبراهيم حسن- أسامة جلال- محمد الجباس.

وخرج من القائمة لأسباب فنية، أحمد دعدور ومحمود صابر.

المصرى اليوم

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