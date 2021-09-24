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رسميًا.. المصري يعلن تعيين عبدالحليم علي مديرًا للكرة

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رسميًا.. المصري يعلن تعيين عبدالحليم علي مديرًا للكرة رسميًا.. المصري يعلن تعيين عبدالحليم علي مديرًا للكرة

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قرر مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، رسميًا تعيين عبدالحليم على، مديرًا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي.

وأعلن المصري عن تعيين عبدالحليم على، مديرًا للكرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، للإعلان عن الصفقات الجديدة والجهاز الفني الجديد بقيادة التونسي معين الشعباني، الذي تولى المسئولية الفنية خلفًا لعلي ماهر، الذي تقدم باستقالته في نهاية الموسم المنقضي.

يذكر أن المصري دعم صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من إسلام جمال مدافع طلائع الجيش، أحمد علاء مدافع الأهلي، أسامة الجزار، لاعب خط وسط اتحاد كلباء الإماراتي، أحمد الشيخ وعمرو مرعي، لاعبا نادي بيراميدز، والمهاجم الفلسطيني محمد بلح، وإسلام المزين، مدافع الحمام المطروحي والياس الجلاصي لاعب خط وسط الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

المصرى اليوم

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