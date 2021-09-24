«ملتزمون بقرارات الصحة».. كيف ستتعامل وزارة التعليم مع الطلاب الذين لم يتلقوا لقاح كورونا؟

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كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب المدارس من تلقي لقاح كورونا، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقال شوقي في تصريحات له عبر أحد جروبات أولياء الأمور على واتساب، الجمعة، إنه «عقب الانتهاء من تطعيم المعلمين والإداريين العاملين بوزارة التربية والتعليم، سيتم الانتقال إلى الفئات العمرية الأقل سنا، ومنها طلاب المرحلة الثانوية».

وذكر وزير التربية والتعليم: أنه «بالنسبة لتطعيم الأطفال في المراحل الصغيرة سنا، نحن ملتزمين بقرارات وزارة الصحة، فالأولوية لكبار السن من الإداريين والمعلمين، ثم بعد ذلك المرحلة الثانوية، طبقا لتوافر اللقاح سيتم إعطاؤه للأعمار الأقل» .

كما أكد شوقي إن تلقي اللقاح فيروس كورونا إجباري وشرط أساسي لدخول المعلمين والإداريين للمدارس ودواويبن الإدارات والمديريات التعليمية، مؤكدا أنه من يمتنع عن الحصول على تطعيم لقاح كورونا، سيجري مسحة كل 3 أيام على نفقته الخاصة للتأكد من عدم إصابته بفيرس كورونا .

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه تم تطعيم 60% من المعلمين والإداريين وهم حوالي 1.6 مليون، وجاري تطعيم الباقي بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأتت تلك التصريحات بعد يوم من بيان لوزارة التربية والتعليم أفاد فيه بأنه سيتم إجراء مسحة مرتين كل أسبوع للمعلمين الذين لم يتلق لقاح كورونا قبل دخول مقر العمل، الامر الذي أثار مخاوف البعض حول إمكانية عدم دخول الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم في المدارس.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، المديريات التعليمية بتنفيذ خطة تطعيم للعاملين في قطاع التعليم قبل الجامعى، وذلك استعدادا لبدء عام دراسى الجديد، حيث أكدت الوزارة على متابعة تلقى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعى.

وشددت الوزارة على الإجراءات اللازمة لمتابعة تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحة أنه يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا لقاح التطعيم والإفادة بذلك، كما يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن لديهم موانع صحية للتطعيم، وذلك في ضوء تقرير طبى من التأمين الصحي، والتشديد على العاملين ممن لمن لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا بتقديم إفادة بعمل مسحة بواقع مرتين كل أسبوع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يسمح بدخول أي من العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي لمن يخالف هذه التعليمات مع إعمال ضوابط الحضور والانصراف للعاملين.