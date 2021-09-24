أخبار عاجلة

16 مسمى جديدا للنيابات العامة -
ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد -
دور ثقافي وحضاري بارز للمملكة في التواصل بين الثقافات العالمية من خلال الترجمة -
أبها أكمل المباراة بـ 9 لاعبين.. النصر يضرب بالثلاثة ويقفز للمركز الثالث -
بعد إغلاق 2000 مستشفى.. تحذير من انهيار القطاع الصحي بأفغانستان -
لقاءاتهم بالآخرين معدومة .. نصف مليون مسن فرنسي يعيشون حالة "موت اجتماعي" -
صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب بحملة «معا نطمئن» -
«التعاون الدولي»: تعزيز الشراكات الإنمائية في البرنامج القومي للتغذية المدرسية -
«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على وادي دجلة ٤- صفر وديًّا -
هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عضو بفريق سعيّد: تونس اليوم في «مرحلة استثنائية» وليست في «نظام رئاسي»

Print
عضو بفريق سعيّد: تونس اليوم في «مرحلة استثنائية» وليست في «نظام رئاسي» عضو بفريق سعيّد: تونس اليوم في «مرحلة استثنائية» وليست في «نظام رئاسي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عضوة الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية التونسية بثينة بن كريديس إن بلادها تمر الآن في «مرحلة استثنائية» وليست في «نظام رئاسي».

وأضافت في حوار مع إذاعة «موزاييك» المحلية عن الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيّد مؤخرا، أن «الإصلاحات السياسية ستكون عن طريق لجنة تضم مختصين في الدستور ومختصين في مجالات أخرى».

وانتقدت دستور 2014 قائلة إن فيه «ضبابية»، ووصفت النظام السياسي بالهجين، وهناك «ثمة خلل في توزيع السلطات»، وأن «الدستور يجب أن ينقح، والحريات يجب أن تُدعم وتوسّع لا أن يتم الحد منها».

وتحدثت عن «البناء القاعدي» الذي عرفته بأنه «تصور جديد للنظام السياسي وتنظيم الحكم في تونس، يقوم بالأساس على تصور آخر للسلطة التشريعية، فكرة البناء من الأسفل إلى الأعلى، وهو تدعيم لفكرة اللامركزية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب بحملة «معا نطمئن»

صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب بحملة «معا نطمئن»

«التعاون الدولي»: تعزيز الشراكات الإنمائية في البرنامج القومي للتغذية المدرسية

«التعاون الدولي»: تعزيز الشراكات الإنمائية في البرنامج القومي للتغذية المدرسية

«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على وادي دجلة ٤- صفر وديًّا

«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على وادي دجلة ٤- صفر وديًّا

هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل

هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل