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الرئيس اللبناني: لن نتراجع عن حقوقنا النفطية

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الرئيس اللبناني: لن نتراجع عن حقوقنا النفطية الرئيس اللبناني: لن نتراجع عن حقوقنا النفطية

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شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على أن بلاده لن تقبل أي تراجع أو مساومة على حقوقها النفطية في المنطقة المتنازع عليها، وطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبه.

وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال عون إن أعمال التنقيب الإسرائيلية «بدأت منذ أشهر ثم توقفت نتيجة ضغوط لم يعد مصدرها خافيا على أحد».

وأضاف عون في الكلمة التي ألقاها عبر الفيديو أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان تبقى الأمر الشاغل للدولة اللبنانية، وأن آخر مظاهرها يتمثل بالسعي الإسرائيلي للتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها على الحدود البحرية.

وأدان عون أي محاولة للاعتداء على حدود المنطقة وأكد أن لبنان «يتمسك بحقة في الثروة النفطية والغازية».

وطالب عون باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود المائية وفقا القوانين الدولية، وأكد أن لبنان «لن يتراجع أو يقبل أي مساومة» وطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبه.

وتحدث عون عن الآثار المختلفة للنزوح السوري إلى لبنان، قائلا إنه رفع الصوت «عاليا على جميع المنابر وتحديدا على منبر الأمم المتحدة بالذات عارضا النتائج الكارثية المترتبة على النزوح اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وأمنيا».

وقدر عون عدد النازحين السوريين في لبنان بنحو مليون ونصف المليون نازح، وقال إنه سبق أن ناشد المجتمع الدولي لمساعدة بلاده على تأمين العودة الآمنة للنازحين، «لكن أحدا لم يساعدنا».

المصرى اليوم

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