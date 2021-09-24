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أبها أكمل المباراة بـ 9 لاعبين.. النصر يضرب بالثلاثة ويقفز للمركز الثالث
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
بعد إغلاق 2000 مستشفى.. تحذير من انهيار القطاع الصحي بأفغانستان
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
لقاءاتهم بالآخرين معدومة .. نصف مليون مسن فرنسي يعيشون حالة "موت اجتماعي"
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
برحلة خاصة للطائف..."الخطوط" تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
عبدالله بن فهد يشارك في الاجتماع 33 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
بالصور.. الكلية التقنية للبنات بالطائف تختتم فعالياتها لليوم الوطني 91
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
شؤون المسجد النبوي تسخر التقنيات الحديثة بالترجمة لخدمة المصلين
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
بالصور.. "صحة الطائف" تحتفل بإنجازاتها ومؤشراتها الإيجابية
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في نيويورك
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:43 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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