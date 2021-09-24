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المريخ السوداني يشكو «تيري» وفاركو في «فيفا»

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المريخ السوداني يشكو «تيري» وفاركو في «فيفا» المريخ السوداني يشكو «تيري» وفاركو في «فيفا»

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تقدم مسؤولو نادي المريخ السوداني برئاسة آدم سوداكال، بشكوى رسمية ضد اللاعب سيف تيري المنضم لصفوف فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واكد نادي المريخ في بيان له، أنه تم تقديم شكوى عاجلة للفيفا اليوم الجمعة، ،شاكياً خلالها اللاعب سيف الدين مالك (تيري) ونادي فاركو المصري، وذلك على خلفية إخلال اللاعب بعقده الموقع مع النادي إضافة لنادي فاركو الذي وقع عقداً مع اللاعب.

وأضاف :«بحسب قواعد إنتقالات اللاعبين الدولية إستند المريخ على المواد (16) والمادة (17) الفقرات (3-5) إضافة لملحق المادة (17) الفقرات (1-2) كما إستند النادي على المادة (13) والمادة (18) الفقرات (1-2-3-4-5) من القواعد العامة لإنتقالات اللاعبين الدولية، كما إستند النادي على المواد (24-20-21) وقد خالف اللاعب ونادي فاركو جميع المواد المذكورة أعلاه».

وطالب النادي في شكواه ضد اللاعب والنادي بدفع تعويض مالي كبير بالدولار كما طالب بتوقيع العقوبات الواردة في المادة (24) على اللاعب وفاركو، وكان اللاعب سيف الدين مالك تيري ونادي فاركو قد خرقا عقد اللاعب الملزم الموقع مع نادي المريخ.

وينتظر المريخ النظر في شكواه لدي غرفة فض المنازعات بالإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) خلال الفترة المقبلة، كما يؤكد مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة سوداكال انه سيمضي في عملية التقاضي مع اللاعب سيف الدين مالك تيري والنادي المصري لأخر مدى وذلك حفاظاً على حقوق ومكتسبات نادي المريخ من أي إهدار أو تلاعب.

المصرى اليوم

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