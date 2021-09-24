محافظ أسوان: تنفيذ أكبر عملية لإحلال وتجديد البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه جاري تنفيذ اكبر عملية إحلال وتجديد للبينة التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي للقضاء على المشاكل المزمنة التي شهدتها المدينة على مدار السنوات الماضية نظراً لتقادم وتهالك شبكات البنية التحتية من الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحى ومياه الشرب وهو الذي لا يتناسب مع الشكل الحضارى للمدينة السياحية بتأثيره السلبى على الطرق الداخلية، بجانب أنه يؤثر على إنتظام تدفق مياه الشرب بسبب تكرار وتعدد الكسورات والطفح.

وأشاد المحافظ بالدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، وأيضاً بالإعتمادات المالية التي قامت الحكومة بتوفيرها لتنفيذ هذه المشروعات وذلك بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال زياراته المتعاقبة للمحافظة .

ومن جانبه، أوضح العميد مهندس يحيى أبوزيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن المشروعات الجارية لإحلال وتجديد شبكات ومحطات وروافع البنية التحتية تشمل مشروع إحلال وتجديد خط الصرف الصحى الجديد بطريق السادات والذى تم إنهاؤه بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى، فيما تم إنجاز 70 % من الخط الجديد لمياه الشرب بطول 2200 متر من إجمالي 3500 متر وبقطر 250 مللى وذلك من ضمن المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه بعد إنهاء المرحلة الأولى بداية من المستشفى العسكرى وحتى إستاد أسوان الرياضى بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه، ثم ممتد بعد ذلك إلى ميدان الشرطة العسكرية بالمدخل الجنوبى.

ولفت إلى أن مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بكورنيش النيل تتضمن إحلال وتجديد 1700 متر لخطي مياه الشرب والصرف الصحى بأقطار تتراوح ما بين 250 مللى إلى 400 مللى والممتدة من مسجد النصر وحتى ميدان مجدى يعقوب، بجانب خطوط الصرف الصحى الجديدة بشوارع المطار وسعد زغلول والحارث والمدارس والحدادين وبتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه، وأضاف يحيى أبوزيد بأن ذلك يتوازى مع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع وسط المدينة وهى عباس فريد وشرق البندر وكسر الحجر والحدادين والشواربى الجديد بأطوال 3 كم وبأقطار تتراوح من 300 إلى 400 مللى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه، مشيراً إلى أن ذلك تواكب مع زيادة قدرات وتحسين أداء العديد من المحطات والروافع سواء في الصرف الصحى أو مياه الشرب منها سعد زغلول والبشارية والجوزيرة والناصرية وفريال وجبل تقوق بزيادة قدراتها مع دعمها بطلمبات حديثة وبمولدات كهربائية تحسباً لحالات الطوارئ، وكذلك تم إحلال وتجديد لروافع في مناطق العقاد، ونجع القبة بغرب أسوان، ونجع المحطة، ليتوازى ذلك مع تزويد المنظومة بأحدث أنواع معدات وسيارات الشفط وتطهير الشبكات .