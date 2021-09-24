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رابط تنسيق الجامعات الأهلية 2021 لطلاب الثانوية العامة (الدور الأول والثاني) .. وموعد انتهاء التقديم

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رابط تنسيق الجامعات الأهلية 2021 لطلاب الثانوية العامة (الدور الأول والثاني) .. وموعد انتهاء التقديم رابط تنسيق الجامعات الأهلية 2021 لطلاب الثانوية العامة (الدور الأول والثاني) .. وموعد انتهاء التقديم

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أعلن مكتب القبول الإلكترونى للالتحاق بالجامعات الأهلية بتنسيق الجامعات 2021، استمرار فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة المصرية (الدور الأول والثاني) للعام 2021 والثانوية العامة المصرية للعام 2020 والشهادات العربية والأجنبية المعادلة، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، على أن يكون موعد عقد اختبارات القبول الإلكترونية الموحدة يومي الأحد والإثنين الموافقين 3 و4 أكتوبر 2021، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم الثلاثاء 5 أكتوبر القادم.

ويحق للطلاب الذين لم يتم ترشيحهم لأي برنامج حتى الآن، أن يقوموا بتعديل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني من خلال هذه الرابط

http://admission.egypt-hub.edu.eg

حيث يمكنهم إضافة وتعديل وحذف الرغبات حتى هذا الموعد، وذلك حفاظا على فرصهم في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، بتنسيق الجامعات الأهلية 2021.

يتم التواصل بشكل دوري مع الطلاب الذين لم يستكملوا متطلبات التقدم للجامعات الأهلية، من خلال حسابهم على موقع القبول الإلكتروني أو البريد الإلكتروني الذي سجل به الطالب على الموقع، وعلى الطلاب متابعة بريدهم الإلكتروني باستمرار لمتابعة التعليمات الواردة لهم.

المصرى اليوم

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