محافظ بني سويف يهنئ مديرية الصحة بحصول 19 وحدة صحية على وسام الجودة

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هنأ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف العاملين بقطاع تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمناسبة حصول 19 وحدة صحية على شعار الجودة «الوسام»في تقديم خدمات تنظيم الاسرة، وفي ضوء تقييم جودة الخدمات المقدمة بتلك الوحدات ،بناء على مجموعة من المؤشرات والمعايير التي وضعتها الوزارة من خلال مشروع تكامل خدمات تنظيم الأسرةوالصحة الإنجابية المنفذ بالتعاون بين قطاع السكان وتنظيم الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ،حيث تم مناقشة واستعراض جهود المديرية في هذا القطاع الحيوي الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا، مشيراُ إلى حصول 19 وحدة صحية على الوسام الذهبي بواقع 5 وحدات بمركز ببا ( البرانقة، بني ماضي، طرشوب، الملاحية، مركز طبي ببا)، و4 وحدات بإدارة صحة بني سويف(نعيم، اهناسيا الخضراء، م. بني سويف، الكوم الأحمر)، و4 بإدارة ناصر ( بني عدي، دلاص، طنسا الملق، طحا بوش) و2 بإدارة الفشن (دلهانس وبني صالح)، و2 بسمسطا(قفطان الشرقية، الشنطور)، و2 بإهناسيا(النويرة والمماليك)

وأعرب وكيل وزارة الصحة عن تقديره للمحافظ«د.محمد هاني غنيم» لدعمه المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، والذي يأتى تتويجا للجهود المشتركة والمتكاملة بين وزارة الصحة والمحافظة بأجهزتها المعنية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ،مما أثمر عن حصول هذا العدد الكبير من الوحدات الصحية على وسام الجودة ،بناء على مجموعة من المؤشرات والمعايير التي وضعتها الوزارة، والتي تضمنت معايير خاصة استمرارية تقديم الخدمةو توفير مخزون كاف من وسائل تنظيم الأسرة وتوفير المعلومات الصحية أثناء تقديم المشوره من قبل الأطباء والممرضات وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة الآمنة وزيادة أعداد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة، مشيراً إلى

وكان الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة قد تلقى خطاب شكر وإشادة من رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة الدكتور حسام عباس، أثنى خلاله على فريق العمل المختص بالمحافظة بقيادة الدكتورة مديحة سري مدير إدارة تنظيم الأسرة وفرق الاشراف بالمديرية والإدارات الصحية على تحسين جودة الخدمة المقدمة بعيادات تنظيم الأسرة بالمحافظة، مع التأكيد على استمرار دعم الوزارة لزيادة أعداد الوحدات الحاصلة على شعار الجودة «الوسام» بجميع إدارات المحافظة