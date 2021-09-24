ندوة تعريفية للشباب والفتيات بالشرقية حول ريادة الأعمال

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، تنفيذ ندوة تعريفية للشباب والفتيات أعضاء مراكز الشباب، بعنوان " ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر"، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة، وذلك بمركز شباب القنايات، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

قام بتقديم الندوة أيمن حمدي منسق جهاز المشروعات بالمحافظة، والتي تناولت تعريف الشباب والفتيات بأهداف جهاز تنمية المشروعات، وإهتمامه بنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ،وسعيه نحو تغيير مفاهيم الشباب المتجه نحو الإندماج بسوق العمل، وكذلك توضيح مفهوم ريادة الأعمال والسمات العامة لرائد الأعمال، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب الحوار والرد على استفسارات الشباب.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب ،بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة، لتعاونها مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتعريف الشباب بالخدمات التي يقدمها الجهاز، للإستفادة منها في إتاحة فرص عمل حقيقية أمامهم لإقامة مشروعات خاصة بهم ، تعمل علي تحسين مستوى معيشتهم وليحيوا حياة كريمة.